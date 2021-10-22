У РФ стався вибух на пороховому заводі: 16 загиблих
В результаті вибуху на пороховому заводі під Рязанню в Росії загинули 16 осіб.
Джерело: російський "Интерфакс"
Деталі: Число загиблих під час вибуху в пороховому цеху під Рязанню, збільшилася до 16 осіб.
Відзначається, що нікому зі зниклих без вести, за попередніми даними, врятуватися не вдалося.
Раніше повідомлялося про 7 жертв і 10 постраждалих, ще 9 людей зникли безвісти.
Всього в цеху перебувала зміна з 17 осіб, один з них був госпіталізований.
Серед основних версій того, що сталося - порушення технологічних процесів. Пожежа на заводі локалізована.
У місцевому МНС стверджують, що "загрози населенню немає".
За словами джерела видання, вибух на пороховому заводі в Рязанській області стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території ФГУП завод синтетичних волокон "Еластик".