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У РФ стався вибух на пороховому заводі: 16 загиблих

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:01
У РФ стався вибух на пороховому заводі: 16 загиблих
фото: ТАСС

В результаті вибуху на пороховому заводі під Рязанню в Росії загинули 16 осіб.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Число загиблих під час вибуху в пороховому цеху під Рязанню, збільшилася до 16 осіб.

Відзначається, що нікому зі зниклих без вести, за попередніми даними, врятуватися не вдалося.

Раніше повідомлялося про 7 жертв і 10 постраждалих, ще 9 людей зникли безвісти.

Всього в цеху перебувала зміна з 17 осіб, один з них був госпіталізований.

Серед основних версій того, що сталося - порушення технологічних процесів. Пожежа на заводі локалізована.

У місцевому МНС стверджують, що "загрози населенню немає".

За словами джерела видання, вибух на пороховому заводі в Рязанській області стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території ФГУП завод синтетичних волокон "Еластик".

Українська правда

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Теми: Росіявибух
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