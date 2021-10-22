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В РФ произошел взрыв на пороховом заводе: 16 погибших

Пятница, 22 октября 2021, 11:01
фото: ТАСС

В результате взрыва на пороховом заводе под Рязанью в России погибли 16 человек.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, увеличилось до 16 человек.

Отмечается, что никому из пропавших без вести, по предварительным данным, спастись не удалось.

Ранее сообщалось о 7 жертвах и 10 пострадавших, ещё 9 человек пропали без вести.

Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.

В местном МЧС утверждают, что "угрозы населению нет".

По словам источника издания, взрыв на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик".

Украинская правда
Темы: Росcиявзрыв
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