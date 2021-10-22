В РФ произошел взрыв на пороховом заводе: 16 погибших
В результате взрыва на пороховом заводе под Рязанью в России погибли 16 человек.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, увеличилось до 16 человек.
Отмечается, что никому из пропавших без вести, по предварительным данным, спастись не удалось.
Ранее сообщалось о 7 жертвах и 10 пострадавших, ещё 9 человек пропали без вести.
Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.
Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.
В местном МЧС утверждают, что "угрозы населению нет".
По словам источника издания, взрыв на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик".