В РФ произошел взрыв на пороховом заводе: 16 погибших

В результате взрыва на пороховом заводе под Рязанью в России погибли 16 человек.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, увеличилось до 16 человек.

Отмечается, что никому из пропавших без вести, по предварительным данным, спастись не удалось.

Ранее сообщалось о 7 жертвах и 10 пострадавших, ещё 9 человек пропали без вести.

Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Среди основных версий случившегося - нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.

В местном МЧС утверждают, что "угрозы населению нет".

По словам источника издания, взрыв на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон "Эластик".