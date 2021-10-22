Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі скасували масковий режим: не сподобався Лукашенку

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:19
У Білорусі скасували масковий режим: не сподобався Лукашенку
фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масковий режим, запроваджений в республіці 9 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в телеграм-каналі МОЗ.

"Вилучено вимогу щодо обов'язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні об'єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен", - йдеться в повідомленні.

19 жовтня самопроголошений президент Олександр Лукашенко зажадав "не допускати ніякого тиску на людей в питаннях носіння захисних масок, дистанціювання і вакцинації".

Він також заявив, що на відкритому повітрі немає ніякої необхідності носити маску. "На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути людей. Маска на вулиці не потрібна", - сказав він.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, на сьогодні понад 2 674 000 жителів отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, з них понад 1 991 000 пройшли повний курс вакцинації.

За останню добу в країні зареєстровано 2097 пацієнтів з COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкокарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: