Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси отменили масочный режим: не понравился Лукашенко

Пятница, 22 октября 2021, 11:19
В Беларуси отменили масочный режим: не понравился Лукашенко
фото: pixabay

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, введенный в республике 9 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в телеграм-канале Минздрава.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - говорится в сообщении.

19 октября самопровозглашенный президент Александр Лукашенко потребовал "не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации".

Он также заявил, что на открытом воздухе нет никакой необходимости носить маску. "На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", - сказал он.

По данным Минздрава Беларуси, на сегодняшний день более 2 674 000 жителей получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.

За последние сутки в стране зарегистрированы 2097 пациентов с COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкокарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: