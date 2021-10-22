На ліках для онкохворих у Києві розікрали 7,5 млн: прокуратура оголосила підозру

У справі про розкрадання понад 7,5 мільйона гривень на закупівлях ліків для онкохворих столичні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Підозру в службовій недбалості оголосили заступнику директора Департаменту охорони здоров’я КМДА – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи.

Слідство встановило, що вищевказаний департамент за результатами тендера в листопаді 2020 року уклав договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та в подальшому закупив ці ліки.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді міста Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, вказує прокуратура.