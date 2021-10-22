Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На ліках для онкохворих у Києві розікрали 7,5 млн: прокуратура оголосила підозру

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:20
фото - з FB прокуратури

У справі про розкрадання понад 7,5 мільйона гривень на закупівлях ліків для онкохворих столичні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Підозру в службовій недбалості оголосили заступнику директора Департаменту охорони здоров’я КМДА – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи.

Слідство встановило, що вищевказаний департамент за результатами тендера в листопаді 2020 року уклав договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та в подальшому закупив ці ліки.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді міста Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, вказує прокуратура.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини

Covid у Європі: Україна – у трійці лідерів за поширенням і смертністю

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

Усі новини...
Київ
Covid у Києві продовжує бити антирекорди: 1323 хворих і 44 смерті за добу
Фонд держмайна заявив про чергову перемогу в суді у справі заводу "Більшовик"
У двір будинку заступника голови ОПУ Жовкви кинули "коктейль Молотова"
Останні новини
08:00
Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини
07:29
Бійці ООС вогнем у відповідь змусили противника припинити обстріли
06:33
Covid у Європі: Україна – у трійці лідерів за поширенням і смертністю
05:45
Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку
04:46
фотоВ Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
Усі новини...