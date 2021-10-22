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На лекарствах для онкобольных в Киеве разворовали 7,5 млн: прокуратура объявила подозрение

Пятница, 22 октября 2021, 11:20
фото - с FB прокуратуры

По делу о хищении более 7,5 миллиона гривен на закупках лекарств для онкобольных столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Департамента здравоохранения КГГА.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Подозрение в служебной халатности объявлено заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы.

Следствие установило, что вышеуказанный департамент по результатам тендера в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем закупил эти лекарства.

Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы вследствие закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной общине города Киева был нанесен ущерб в размере более 7,5 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, указывает прокуратура.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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