На лекарствах для онкобольных в Киеве разворовали 7,5 млн: прокуратура объявила подозрение

По делу о хищении более 7,5 миллиона гривен на закупках лекарств для онкобольных столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Департамента здравоохранения КГГА.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Подозрение в служебной халатности объявлено заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА - начальнику управления лечебно-профилактической работы.

Следствие установило, что вышеуказанный департамент по результатам тендера в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем закупил эти лекарства.

Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы вследствие закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной общине города Киева был нанесен ущерб в размере более 7,5 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, указывает прокуратура.