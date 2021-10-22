МЗС з'ясовує обставини смерті українки від пострілу Болдуїна

Галині Гатчінс було 42 роки. фото з Instagram

МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі УП

Пряма мова: "Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу".

Що передувало: 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью- Мексико американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою.

Причиною трагедії став постріл із реквізитної зброї.