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МИД выясняет обстоятельства смерти украинки от выстрела Болдуина

Пятница, 22 октября 2021, 11:36
МИД выясняет обстоятельства смерти украинки от выстрела Болдуина
Галине Хатчинс было 42 года. фото bp Instagram

МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь".

Что предшествовало: 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс, была украинкой.

Причиной трагедии стал выстрел из реквизитного оружия.

Украинская правда

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Темы: МИД
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