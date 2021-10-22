МИД выясняет обстоятельства смерти украинки от выстрела Болдуина

МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь".

Что предшествовало: 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибшая, 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс, была украинкой.

Причиной трагедии стал выстрел из реквизитного оружия.