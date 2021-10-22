У Росії – нові антирекорди за випадками Covid і добовою смертністю

У Росії зафіксовано нові максимуми випадків зараження коронавірусом і летальних випадків від нього: за добу 21 жовтня зареєстрували 37 141 випадок Covid-19 і 1 064 смерті від коронавирусной хвороби.

Джерело: ТАСС із посиланням на оперативний штаб із боротьби з захворюванням

Деталі: Число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросло за добу на 37 141, до 8 168 305. Це новий максимум із початку пандемії. У відносному вираженні приріст числа хворих склав 0,46%.

Кількість "активних випадків", тобто пацієнтів, які проходять лікування у даний момент, збільшилася в РФ до 822 792.

Кількість смертей через коронавірус зросла за добу на 1 064 проти 1 036 днем ​​раніше, до 228 453. Це новий максимум із початку пандемії.

Летальність залишається на рівні 2,8%.

Число тих, хто вилікувався після зараження коронавірусом, зросло за добу на 25 453, до 7 117 060. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 87,1% від загального числа тих, хто заразився.

По регіонах найгірша ситуація в Санкт-Петербурзі: там найбільше нових хворих (3 223) та померлих (67).