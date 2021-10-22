Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії – нові антирекорди за випадками Covid і добовою смертністю

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 12:11
Фото ТАСС

У Росії зафіксовано нові максимуми випадків зараження коронавірусом і летальних випадків від нього: за добу 21 жовтня зареєстрували 37 141 випадок Covid-19 і 1 064 смерті від коронавирусной хвороби.

Джерело: ТАСС із посиланням на оперативний штаб із боротьби з захворюванням

Деталі: Число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросло за добу на 37 141, до 8 168 305. Це новий максимум із початку пандемії. У відносному вираженні приріст числа хворих склав 0,46%.

Кількість "активних випадків", тобто пацієнтів, які проходять лікування у даний момент, збільшилася в РФ до 822 792.

Кількість смертей через коронавірус зросла за добу на 1 064 проти 1 036 днем ​​раніше, до 228 453. Це новий максимум із початку пандемії.

Летальність залишається на рівні 2,8%.

Число тих, хто вилікувався після зараження коронавірусом, зросло за добу на 25 453, до 7 117 060. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 87,1% від загального числа тих, хто заразився.

По регіонах найгірша ситуація в Санкт-Петербурзі: там найбільше нових хворих (3 223) та померлих (67).

Теми: РосіяCovid-2019коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Усі новини...
Росія
У РФ стався вибух на пороховому заводі: 16 загиблих
У Латвії відключили російськомовний канал – розповідав про ефективність оселедця проти COVID
Путін не розуміє, чому Медведчука в Україні звинувачують у держзраді
Останні новини
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
22:37
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
21:52
На Буковині посилюють карантин: у транспорт – із сертифікатом або тестом
21:15
фото, відеоУ Києві ресторан оштрафували за порушення карантину
Усі новини...