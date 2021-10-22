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В России – новые антирекорды по случаям Covid и суточной смертности

Пятница, 22 октября 2021, 12:11
В России – новые антирекорды по случаям Covid и суточной смертности
Фото ТАСС

В России зафиксированы новые максимумы случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от него: за сутки 21 октября зарегистрировали 37 141 случай Covid-19 и 1 064 смерти от коронавирусной болезни. 

Источник: ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием

Детали: Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 141, до 8 168 305. Это новый максимум с начала пандемии. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,46%.

Количество "активных случаев", то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в РФ до 822 792.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 064 против 1 036 днем ранее, до 228 453. Это новый максимум с начала пандемии. 

Летальность остается на уровне 2,8%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 453, до 7 117 060. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,1% от общего числа заразившихся.

По регионам наихудшая ситуация в Санкт-Петербурге: там больше всего новых больных (3 223) и умерших. (67) 

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Темы: РосcияCovid-2019коронавирусэпидемия
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