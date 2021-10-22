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Після тепла українців чекає істотне похолодання

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 12:19
Після тепла українців чекає істотне похолодання
фото Євгена Руденка, УП

У суботу в Україні ще збережеться тепла погода, у південній і східній частині погоду обумовить атмосферний фронт; а 24-26 жовтня очікується істотне похолодання.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; на півдні і південному сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20° тепла.

У Карпатах часом невеликий мокрий сніг, температура протягом доби від 1° морозу до 3° тепла.

У Києві 23 жовтня без опадів; температура вночі 5-8° тепла, вдень 10-13°.

У неділю погода в Україні буде без істотних опадів, лише вночі 24 жовтня на крайньому півдні країни місцями невеликий дощ, в Криму протягом доби помірний дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8°, на півдні країни вночі до 3-8° тепла, вдень до 8-13°.

У столиці 24 жовтня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до 2-4° тепла, вдень до 6-8 °.

Теми: погода
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