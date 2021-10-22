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После тепла украинцев ждет существенное похолодание

Пятница, 22 октября 2021, 12:19
После тепла украинцев ждет существенное похолодание
фото Евгения Руденко, УП

В субботу в Украине еще сохранится теплая погода, в южной и восточной части погоду обусловит атмосферный фронт; а 24-26 октября ожидается существенное похолодание.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; на юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура в течение суток от 1° мороза до 3° тепла.

В Киеве 23 октября без осадков; температура ночью 5-8° тепла, днем 10-13°.

В воскресенье погода в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью 24 октября на крайнем юге страны местами небольшой дождь, в Крыму в течение суток умеренный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Снижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 3-8°, на юге страны ночью до 3-8° тепла, днем до 8-13°.

В столице 24 октября без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Снижение температуры ночью до 2-4° тепла, днем до 6-8°.

Темы: погода
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