Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

После тепла украинцев ждет существенное похолодание

Пятница, 22 октября 2021, 12:19
фото Евгения Руденко, УП

В субботу в Украине еще сохранится теплая погода, в южной и восточной части погоду обусловит атмосферный фронт; а 24-26 октября ожидается существенное похолодание.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; на юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.

В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура в течение суток от 1° мороза до 3° тепла.

В Киеве 23 октября без осадков; температура ночью 5-8° тепла, днем 10-13°.

В воскресенье погода в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью 24 октября на крайнем юге страны местами небольшой дождь, в Крыму в течение суток умеренный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Снижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 3-8°, на юге страны ночью до 3-8° тепла, днем до 8-13°.

В столице 24 октября без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Снижение температуры ночью до 2-4° тепла, днем до 6-8°.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа

Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"

Убийство полицейского в Чернигове: двух патрульных подозревают в оставлении в опасности

дополненоНападение на дом Жовквы: подозреваемых арестовали с возможностью залога

Эрдоган доручил выслать из Турции послов 10 стран, включительно с США

Facebook обвиняет украинца в продаже данных 178 миллионов пользователей

Все новости...
погода
Оксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен "кислый" дождь
В Украине прогнозируют почти летнюю погоду
Во Франции из-за шквального ветра останавливали поезда, обесточены около 250 тысяч домов
Последние новости
04:46
фотоВ Эстонии тысячи людей протестовали против вакцинации и ковид-сертификатов
03:47
ВИДЕОНаводнение в Испании: затопленые автомобили и дома
02:47
Румыния усиливает карантин и вводит комендантский час
01:48
Во время нападения на тюрьму в Нигерии боевики освободили более 500 заключенных
00:57
Набор в набсовет "Нефтегаза", "Укрексимбанк" распрадает плохие кредиты: итоги недели для ГП
00:33
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
23:49
В Украину идет похолодание, ночью до 9° мороза
23:35
Оккупанты требуют с незаконно заключенных деньги "за проживание" – Гармаш
23:10
Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"
22:37
Оккупанты решили снять блокаду штаб-квартиры ОБСЕ из-за коронавируса – СМИ
Все новости...