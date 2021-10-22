Зеленський збирає засідання РНБО: енергетика і ковід

Рада національної безпеки та оборони збереться у п’ятницю 22 жовтня.

Джерело: Апарат РНБО у коментарі УП, співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України".

Деталі: Засідання відбудеться в Офісі президента.

Зазначається, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Стосовно порядку денного, за даними джерела УП, на засіданні планують розглянути стан справ в енергетичній сфері, зокрема заслухати доповідь щодо виконання рішень РНБО з питань енергетичної безпеки та забезпечення сталого опалювального сезону 2021/2022 років.

Обговорюватиметься питання транзиту додаткових обсягів природного газу до країн Європейського Союзу.

Також члени РНБО повинні розглянути дані щодо стану епідемічної ситуації Україні із поширенням коронавірусу та проаналізувати прогноз її подальшого розвитку. Зокрема – чи готова система охорони здоров'я до пікових навантажень під час осінньо-зимової хвилі.

На засіданні також обговорюватимуть, чи виконується національний план вакцинації українців.