Зеленский собирает заседание СНБО: энергетика и ковид

Совет национальной безопасности и обороны соберется в пятницу 22 октября.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии УП, собеседник УП, информированный относительно вопроса подготовки заседания

Дословно: "Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16.30 в г. Киев заседания СНБО Украины".

Детали: Заседание состоится в Офисе президента.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Относительно повестки дня, по данным источника УП, на заседании планируется рассмотреть состояние дел в энергетической сфере, в частности заслушать доклад по выполнению решений СНБО по вопросам энергетической безопасности и обеспечения устойчивого отопительного сезона 2021/2022 годов.

Будет обсуждаться вопрос транзита дополнительных объемов природного газа в страны Европейского Союза.

Также члены СНБО должны рассмотреть данные о состоянии эпидемической ситуации Украине с распространением коронавируса и проанализировать прогноз дальнейшего развития. В частности - готова ли система здравоохранения к пиковым нагрузкам во время осенне-зимней волны.

На заседании также будут обсуждать, выполняется ли национальный план вакцинации украинцев.