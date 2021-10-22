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За день в українські поїзди не пустили майже 2 сотні пасажирів: немає сертифіката вакцинації

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 12:49

За першу добу дії нових правил проїзду до поїздів не допустили 175 пасажирів через відсутність документів про вакцинацію чи негативного результату тесту на covid-19.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Станом на 09:00 22 жовтня 2021 року через відсутність належних документів не допущено до поїздів 175 пасажирів.

Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Нацполіції".

Деталі: "Укрзалізниця" закликає пасажирів дотримуватися нових правил проїзду, які набули чинності з 21 жовтня.

Зокрема, крім квитка на поїзд, пасажири повинні мати із собою:

  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти covid-19;
  • або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (паперовий, або згенерований у застосунку "Дія");
  • або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Якщо відповідні документи відсутні, пасажири можуть зробити експрес-тести на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку до поїзда. Вартість такого тестування - 350 грн. За добу було зроблено більше 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Крім того, у пунктах вакцинації на 10 вокзалах за добу зробили щеплення близько 700 осіб.

Передісторія:

  • З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Українська правда
Теми: УкрзалізницявакцинаціяCovid-2019


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