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За день в украинские поезда не пустили почти 2 сотни пассажиров: нет сертификата вакцинации

Пятница, 22 октября 2021, 12:49
За день в украинские поезда не пустили почти 2 сотни пассажиров: нет сертификата вакцинации

За первые сутки действия новых правил проезда в поезда не допустили 175 пассажиров из-за отсутствия документов о вакцинации или отрицательного результата теста на covid-19.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "По состоянию на 9:00 22 октября 2021 года из-за отсутствия надлежащих документов не допущено к поездам 175 пассажиров.

Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Нацполиции".

Детали: "Укрзализныця" призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда, которые вступили в силу с 21 октября.

В частности, кроме билета на поезд, пассажиры должны иметь с собой:

  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против covid-19;
  • или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (бумажный или созданный в приложении "Дія")
  • или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Если соответствующие документы отсутствуют, пассажиры могут сделать экспресс-тесты на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезд. Стоимость такого тестирования - 350 грн. За сутки было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.

Кроме того, в пунктах вакцинации на 10 вокзалах за сутки сделали прививки около 700 человек.

Предыстория:

  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцявакцинацияCovid-2019
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