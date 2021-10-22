За день в украинские поезда не пустили почти 2 сотни пассажиров: нет сертификата вакцинации

За первые сутки действия новых правил проезда в поезда не допустили 175 пассажиров из-за отсутствия документов о вакцинации или отрицательного результата теста на covid-19.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "По состоянию на 9:00 22 октября 2021 года из-за отсутствия надлежащих документов не допущено к поездам 175 пассажиров.

Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Нацполиции".

Детали: "Укрзализныця" призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда, которые вступили в силу с 21 октября.

В частности, кроме билета на поезд, пассажиры должны иметь с собой:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против covid-19;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (бумажный или созданный в приложении "Дія")

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Если соответствующие документы отсутствуют, пассажиры могут сделать экспресс-тесты на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезд. Стоимость такого тестирования - 350 грн. За сутки было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.

Кроме того, в пунктах вакцинации на 10 вокзалах за сутки сделали прививки около 700 человек.

Предыстория: