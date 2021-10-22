Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба назвав шантажем заяву Путіна про додатковий газ після запуску "Північного потоку-2"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:06
фото AFP

Міністр закордонних справ України назвав шантажем заяву президента РФ Владіміра Путіна про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на спільній пресконференції з молдовським колегою Ніком Попеску.

"Це – шантаж, це – використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, то Німеччина почне вживати заходи у відповідь", - сказав Кулеба.

За його словами, це вже відбувається і Україна очікує на чітку позицію Німеччини з цього приводу.

Кулеба підкреслив, Україна має незмінну позицію щодо сертифікації та запуску газопроводу, а "Нафтогаз" та оператор ГТС звернулися з проханням долучитися до процесу сертифікації.

"І ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули від ЄС, що до  "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме гідну відсіч об'єднаної Європи", - додав міністр.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Теми: Кулеба ДмитроПутінПівнічний потік-2газ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВерхів'я Карпат вкрилися снігом, в горах мороз

Озброєння на десятки млн доларів: прем'єр розповів, що США передали Україні

У Путіна визнали, що не зможуть завадити вступу України в НАТО

Пункти для українців з Криму й ОРДЛО: Росія обурилася, а Київ нагадав, хто окупант

Науковці виявили довготривалі негативні наслідки Covid, навіть від легкої форми хвороби

відео, фотоФутбол: матч Другої ліги України закінчився бійкою на полі

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: заява Лаврова про нормандську зустріч – це плювок в обличчя Франції та Німеччини
Кулеба розповів спецпредставнику ЄС, як РФ порушує права людини в Криму і на Донбасі
Кулеба: Нас не цікавить думка РФ щодо вступу України в НАТО
Останні новини
16:47
У Саакашвілі заявили, що його хочуть вбити в тюремній лікарні, прем'єр відреагував
16:25
За час пандемії медикам було призначено допомогу по самоізоляції на понад 27 мільйонів
16:09
Смерть українки від пострілу Болдуїна: слідство зосередило увагу на двох особах
15:51
Уряд Іспанії поверне громадянам штрафи, сплачені за порушення першого локдауну
15:37
фотоВерхів'я Карпат вкрилися снігом, в горах мороз
15:22
Озброєння на десятки млн доларів: прем'єр розповів, що США передали Україні
14:52
У Німеччині перехопили ультраправих, які зібрались захищати кордон від мігрантів з Польщі
14:39
Україна пропонує Росії знижку на транспортування газу
14:37
США хочуть пояснень від Туреччини через висилку послів
14:28
У Путіна визнали, що не зможуть завадити вступу України в НАТО
Усі новини...