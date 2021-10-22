Кулеба назвал шантажом заявление Путина о дополнительном газе после запуска "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Украины назвал шантажом заявление президента РФ Владимира Путина о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Ником Попеску.

"Это - шантаж, это – использование газа в качестве оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по "Северному потоку-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры" - сказал Кулеба.

По его словам, это уже происходит и Украина ожидает четкую позицию Германии по этому поводу.

Кулеба подчеркнул, Украина имеет неизменную позицию по сертификации и запуску газопровода, а "Нафтогаз" и оператор ГТС обратились с просьбой присоединиться к процессу сертификации.

"И мы ожидаем позитивного решения. Безусловно, мы слышали от ЕС, что к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда получать достойный отпор объединенной Европы", - добавил министр.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.