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Через помилки у санкційному списку РНБО звільнили керівництво одного з департаментів поліції

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:19
Денис Монастирський. фото МВС

Через помилки щодо 108 осіб, які стосувалися прізвищ, дат народження, громадянства у санкційному списку РНБО, звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, відповідаючи у парламенті під час години запитань до уряду, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо технічних виправлень, які були здійснені РНБО. Дійсно, МВС було проведено оцінку виконання санкцій, і були виявлені технічні зміни у прізвищах, зокрема, (щодо написання їх – ред.) латиницею, - там, де певні букви не відповідали тим даним, які знаходяться у закордонних паспортах, зокрема, цих громадян.

Десь була змінена або не відповідала (реальній – ред.) дата народження (внесених у цей список осіб – ред.). Десь було вказане інше громадянство. Всього таких технічних виправлень було зроблено 108".

Деталі: За словами міністра, у жодному з випадків цих осіб, щодо даних яких були допущені помилки, не було виключено із санкційного списку, адже йдеться, як уточнив Монастирський, і про кримінальних авторитетів, і про "злодіїв у законі".

Монастирський пояснив, що інформація щодо цих помилок, зокрема, передали до Нацбанку і до банківських установ для блокування відповідних рахунків цих осіб у разі, якщо вони не були заблоковані у зв’язку з тими технічними неточностями.

Він поінформував, що стосовно цієї ситуації була проведена службова перевірка, і у результаті такого службового розслідування було звільнено цілу низку осіб з Нацполіції, зокрема - керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Теми: санкціїРНБОМВСполіція


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