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Из-за ошибок в санкционном списке СНБО уволили руководство одного из департаментов полиции

Пятница, 22 октября 2021, 13:19
Из-за ошибок в санкционном списке СНБО уволили руководство одного из департаментов полиции
Денис Монастырский. фото МВД

Из-за ошибок относительно 108 человек, которые касались фамилий, дат рождения, гражданства, в санкционном списке СНБО уволили руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский, отвечая в парламенте во время часа вопросов к правительству, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Относительно технических исправлений, которые были осуществлены СНБО. Действительно, МВД была проведена оценка выполнения санкций, и были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности, (по написанию их - ред.) латиницей, - там, где определенные буквы не соответствовали данным, которые находятся в заграничных паспортах, в частности, этих граждан.

Где-то была изменена или не отвечала (реальной - ред.) дата рождения (внесенных в этот список лиц - ред.), где-то было указано иное гражданство. Всего таких технических исправлений было сделано 108".

Детали: По словам министра, никто из лиц, в отношении данных которых были допущены ошибки, не был исключен из санкционного списка, ведь речь идет, как уточнил Монастырский, и о криминальных авторитетах, и о "ворах в законе".

Монастырский пояснил, что информация об этих ошибках, в частности, была передана в Нацбанк и в банковские учреждения для блокирования соответствующих счетов этих лиц в случае, если они не были заблокированы в связи с теми техническими неточностями.

Он сообщил, что в отношении этой ситуации была проведена служебная проверка, и в результате такого служебного расследования был уволен целый ряд лиц из Нацполиции, в частности - руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСНБОМВДполиция
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