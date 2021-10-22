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У Києві проходять обшуки у компаній-сміттєвозів та на сміттєзвалищі

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:26
У Києві проходять обшуки у компаній-сміттєвозів та на сміттєзвалищі
Полігон відходів, фото “Київспецтрансу” - kst.in.ua

Поліцейські проводять обшуки у шести столичних перевізників відходів та на сміттєзвалищі у селі Глибоке.

Джерело: офіційний портал Києва

Деталі: Головне слідче управлінням Національної поліції проводить обшуки на об’єктах захоронення твердих побутових відходів на полігоні №5 у с. Глибоке та у київських підприємств-перевізників відходів: ТОВ "Спецкомунтехніка", ТОВ "Альтфатер-Київ", ТОВ "Володар Роз", ТОВ "Селтік", ПрАТ "Київспецтранс", ТОВ "Крамар Еко".

Слідчі дії проходять у рамках кримінального провадження  №42020000000002227 від 12.11.2020 та на підставі ухвали Печерського районного суду Києва.

Підприємства співпрацюють зі слідством та надають наявну запитувану документацію, сказано в повідомленні київської влади

"Українська правда" у Threads

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