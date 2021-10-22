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В Киеве проходят обыски у компаний-мусоровозов и на свалке мусора

Пятница, 22 октября 2021, 13:26
В Киеве проходят обыски у компаний-мусоровозов и на свалке мусора
Полигон отходов, фото "Киевспецтранса" - kst.in.ua

Полицейские проводят обыски у шести столичных перевозчиков отходов и на мусорной свалке в селе Глубокое.

Источник: официальный портал Киева

Детали: Главное следственное управление Национальной полиции проводит обыски на объектах захоронения твердых бытовых отходов на полигоне №5 в с. Глубокое и у киевских предприятий-перевозчиков отходов: ООО "Спецкоммунтехника", ООО "Альтфатер-Киев", ООО "Властелин Роз", ООО "Селтик", ЧАО "Киевспецтранс", ООО "Крамар Эко".

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства №42020000000002227 от 12.11.2020 и на основании постановления Печерского районного суда Киева.

Предприятия сотрудничают со следствием и предоставляют имеющуюся запрашиваемую документацию, говорится в сообщении киевских властей.

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