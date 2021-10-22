У Грузії показали відео Саакашвілі з фури зі сметаною, де він розповідає про нібито викрадення

Провладний грузинський телеканал "Імеді" випустив сюжет з відео експрезидента Міхеїла Саакашвілі на шляху до Грузії, де той розповідає, що його нібито викрали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Припускають, що відео зняте у фурі з молокопродуктами, в якій Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії. Політик розповідає, що його нібито викрали і він не знає, спецлужби якої країни стоять за цим. У сюжеті розповідають, що Саакашвілі напевно готував інсценування на випадок, якщо не зможе потрапити до Грузії.

Адвокат Міхеїла Саакашвілі Бека Басилая заявив, що поява відео з телефона Саакашвілі у програмі "Імеді" означає, що його туди передала прокуратура, при цьому не підтвердивши і не заперечивши, що відео справжнє.

"Вони оприлюднили інформацію, публікація якої є злочином. Я не підтверджую справжність цього відео, але головне те, що мені вчора передали повні матеріали щодо перетину кордону. І згідно з ними інформація, вилучена з телефонів Саакашвілі, не є відкритою і долученою до справи. Тобто виходить, що прокуратура надала телекомпанії "Імеді" матеріали, які не долучені до матеріалів справи… Надання телебаченню інформації, отриманої з особистого телефона Саакашвілі є злочином. Ні в кого не повинно бути доступу до цього відео", - цитує його "Грузія Онлайн".

Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе після сюжету "Імеді" назвав Міхеїла Саакашвілі "абсолютним фейком".

"Він ще раз нагадав, чим він є. Це абсолютний фейк у всьому - і в голодуванні, і у викраденні, і прибутті", - заявив Кобахідзе.

Прем’єр Іраклій Гарібашвілі припустив, що Міхеїл Саакашвілі записував відео нетверезим. "Очевидно, що він не тверезий. Він марить, розповідає про якісь спецслужби. Уявіть, в яких ілюзіях живе людина", - прокоментував він.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Слідство стверджує, що експрезидент потрапив у Грузію 28 вересня на поромі, заховавшись у фурі з молокопродуктами. У справі затримали також чотирьох людей, які зустріли Саакашвілі і допомагали йому пересуватися.

14 жовтня у центрі Тбілісі зібрались близько 50 тисяч людей, вимагаючи звільнити експрезидента.

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