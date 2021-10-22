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В Грузии показали видео Саакашвили с фуры со сметаной, где он рассказывает о похищении

Пятница, 22 октября 2021, 13:31
Саакашвили в фуре, фото: скриншот с телеканала «Имеди»

Провластный грузинский телеканал "Имеди" выпустил сюжет с видео експрезидента Михаила Саакашвили на пути в Грузию, где он рассказывает, что его якобы похитили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Предполагают, что видео снято в фуре с молокопродуктами, в которой Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию. Политик рассказывает, что его якобы похитили и он не знает, спецлужбы какой страны стоят за этим. В сюжете рассказывают, что Саакашвили наверное готовил инсценировку на случай, если не сможет попасть в Грузию.

Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что появление видео с телефона Саакашвили в программе "Имеди" означает, что его туда передала прокуратура, при этом не подтвердив и не опровергнув, что видео настоящее.

"Сейчас они вынесли такую информацию, вынос которой является преступлением. Я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера были переданы полные материалы относительно этого пересечения границы, согласно этим материалам, информация, извлеченная из телефонов Михеила Саакашвили, не является открытой и приобщенной к делу. То есть получается, что прокуратура предоставила телекомпании "Имеди" материалы, которые не приобщены к материалам дела... Предоставление полученной с личного телефона Саакашвили информации телевидению является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео", - цитирует его "Грузия-Онлайн". 

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после сюжета "Имеди" назвал Михаила Саакашвили "абсолютным фейком".

"Он еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем – и в голодовке фейк, и в похищении фейк, и в приезде фейк", - заявил Кобахидзе.

Премьер Ираклий Гарибашвили предположил, что Михаил Саакашвили записывал видео нетрезвым. "Очевидно, что он не трезв. Он бредит, говорит, что его похищают какие-то спецслужбы. Представьте, в какой иллюзии живет этот человек", - прокомментировал он.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По прибытию политика в Грузию 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Следствие утверждает, что експрезидент попал в Грузию 28 сентября на пароме, спрятавшись в грузовике с молокопродуктами. По делу задержали также четырех человек, которые встретили Саакашвили и помогали ему передвигаться.

14 октября в центре Тбилиси собрались около 50 000 человек, требуя освободить экс-президента.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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