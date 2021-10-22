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Львів відмовився віддати Росії останки радянського агента НКВС Кузнєцова 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:52
Львів відмовився віддати Росії останки радянського агента НКВС Кузнєцова 
фото: Радіо Свобода

Львівська міськрада відмовилася передати Росії останки радянського розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова, який похований у Львові на Пагорбі Слави.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового та його брифінг, "Радіо Свобода"

Пряма мова Садового: "Поки наші громадяни України не повернуться додому, ми жодного позитивного рішенні щодо праху Кузнєцова приймати не будемо. Це принципова позиція громади міста…

Ми прийняли політичне рішення. Ми вважаємо, що розгляд даного питання, можливий тоді, коли звільняються наші території і наші хлопці повертаються додому. Ми з окупантами не співпрацюємо. Крапка".

Деталі: Касаційний адміністративний суд зобов’язав виконком Львівської міської ради передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам в Росію.

За словами Садового, це не перше таке судове рішення у цій справі.

Пряма мова: "Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни? А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях?".

Довідка: Історія з передачею останків Кузнєцова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбурга звернулися до Львівської міськради.

У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році росіянка Маргарита Брюханова, родичка радянського розвідника, звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова.

Кузнєцов похований на Пагорбі Слави з великими почестями 27 липня 1960 року.

Українська правда
Теми: ЛьвівРосія
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