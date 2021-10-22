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Львов отказался отдать России останки советского агента НКВД Кузнецова

Пятница, 22 октября 2021, 13:52
фото: Радио Свобода

Львовский горсовет отказался передать России останки советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, который похоронен во Львове на Холме Славы.

Источник: Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового и его брифинг, "Радио Свобода"

Прямая речь Садового: "Пока наши граждане Украины не вернутся домой, мы ни одного положительного решения относительно праха Кузнецова принимать не будем. Это принципиальная позиция общины города...

Мы приняли политическое решение. Мы считаем, что рассмотрение данного вопроса, возможно тогда, когда освобождаются наши территории и наши ребята возвращаются домой. Мы с оккупантами не сотрудничаем. Точка".

Детали: Кассационный административный суд обязал исполком Львовского городского совета передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

По словам Садового, это не первое такое судебное решение по этому делу.

Прямая речь: "Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны? А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые заключены по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях?".

Справка: История с передачей останков Кузнецова продолжается с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились к Львовскому горсовету.

В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, но тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году россиянка Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова.

Кузнецов похоронен на Холме Славы с большими почестями 27 июля 1960 года.

Украинская правда
Темы: ЛьвовРосcия
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