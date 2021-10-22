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В Україні проводять 16 обшуків у справі київського БТІ

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:26
В Україні проводять 16 обшуків у справі київського БТІ
Київське міське БТІ, фото прокуратури Києва

22 жовтня проходять обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства Київської міськради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та низки інших підприємств за фактом розтрати бюджетних коштів у сумі близько 12 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, у період 2018-2021 років посадовці КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації", за попередньою змовою із службовими особами ПП "Лабораторія інформаційних технологій" та низки інших підприємств, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, що призначались для закупівлі послуг з обробки даних, шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ризикових суб’єктів господарювання.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фахівці Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Києві, виявили численні порушення у фінансовій та господарській діяльності комунального підприємства.

22 жовтня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунального та інших підприємств на території міста Києва, Чернігова, а також Київської області проводяться 16 обшуків з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень. 

Слідчі дії у службових приміщеннях "Київського міського бюро технічної інвентаризації" проводять слідчі поліції та працівники прокуратури Шевченківського району за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київобшуки
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