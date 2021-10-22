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В Украине проводят 16 обысков по делу киевского БТИ

Пятница, 22 октября 2021, 14:26
В Украине проводят 16 обысков по делу киевского БТИ
Киевское городское БТИ, фото прокуратуры Киева

22 октября проходят обыски в служебных помещениях коммунального предприятия Киевского горсовета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" и ряда других предприятий по факту растраты бюджетных средств на сумму порядка 12 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в период 2018-2021 годов должностные лица КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации", по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Лаборатория информационных технологий" и ряда других предприятий, совершили растрату и присвоение бюджетных средств, которые предназначались для закупки услуг по обработке данных, путем их незаконного перечисления на счета рисковых субъектов хозяйствования.

По результатам проведенного аналитического исследования специалисты Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГПС в Киеве, выявили многочисленные нарушения в финансовой и хозяйственной деятельности коммунального предприятия.

22 октября 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунального и других предприятий на территории города Киева, Чернигова, а также Киевской области проводятся 16 обысков с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Следственные действия в служебных помещениях "Киевского городского бюро технической инвентаризации" проводят следователи полиции и сотрудники прокуратуры Шевченковского района при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ГКИБ) СБУ.

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Темы: Киевобыски
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