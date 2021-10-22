Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине проводят 16 обысков по делу киевского БТИ

Пятница, 22 октября 2021, 14:26
Киевское городское БТИ, фото прокуратуры Киева

22 октября проходят обыски в служебных помещениях коммунального предприятия Киевского горсовета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" и ряда других предприятий по факту растраты бюджетных средств на сумму порядка 12 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в период 2018-2021 годов должностные лица КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации", по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Лаборатория информационных технологий" и ряда других предприятий, совершили растрату и присвоение бюджетных средств, которые предназначались для закупки услуг по обработке данных, путем их незаконного перечисления на счета рисковых субъектов хозяйствования.

По результатам проведенного аналитического исследования специалисты Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГПС в Киеве, выявили многочисленные нарушения в финансовой и хозяйственной деятельности коммунального предприятия.

22 октября 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунального и других предприятий на территории города Киева, Чернигова, а также Киевской области проводятся 16 обысков с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Следственные действия в служебных помещениях "Киевского городского бюро технической инвентаризации" проводят следователи полиции и сотрудники прокуратуры Шевченковского района при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ГКИБ) СБУ.

Темы: Киевобыски
powered by lun.ua
Главное сегодня

Патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях

фотоВершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз

Все новости...
Киев
Дело Подольского моста: у бенефициара компании-генподрядчика изъяли ₴ 8 миллионов
КГГА о подорожании проезда: Это не будет 20 гривен, будем искать компромиссы
Укрэксим продает небоскребы возле центрального ЗАГСа в Киеве за 7 миллиардов
Последние новости
20:59
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США
20:08
фотоПолиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
20:02
В Хорватии евроскептики хотят референдума по переходу на евро
19:40
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
18:58
Новости экономики: борьба за транзит, рекордный урожай гречки
18:44
Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения, силы ООС отвечали
18:21
Туска официально избрали председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши
18:13
15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных
17:46
Киев накрывает сильный ветер
17:33
В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"
Все новости...