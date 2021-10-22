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У Києві лабораторія видавала фальшиві ПЛР-тести: клієнтів шукав лікар

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:04
Фото kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці викрили у Києві працівників лабораторії, які надавали документ про негативний ПЛР-тест на коронавірус без проходження людиною аналізів. 

Джерело: поліція Києва

Деталі: Слідче управління столичної поліції та Управління стратегічних розслідувань у Києві викрили схему протиправної діяльності окремих працівників лабораторії, назву якої не вказують. Протягом кількох місяців спільники за умовлену суму видавали медичний документ без фактичної здачі аналізів.

 

Як розповів заступник начальника – начальник слідчого управління Головного управління НПУ у Києві Дмитро Шумейко, правоохоронці встановили, що організував злочинну схему, шукав клієнтів та керував діями спільників лікар лабораторії: 

Пряма мова Шумейка: "У пошуках бажаючих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги – від 725 до 1800 гривень за сертифікат. 

Неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних вносили медсестри, які у подальшому друкували готовий документ та отримували за це гроші. 

В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб".

Більше деталей: У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів.

Звідти вилучили десятки бланків медичних документів (поліція називає їх Covid-сертифікатами – ред.), гроші, комп’ютерну техніку, які підтверджують злочинну діяльність.

Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. 

Теми: епідеміяCovid-2019медицинаполіціякримінал


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