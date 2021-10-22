В Киеве лаборатория выдавала фальшивые ПЦР-тесты: клиентов искал врач

Правоохранители разоблачили в Киеве работников лаборатории, которые предоставляли документ о негативном ПЦР-тесте на коронавирус без прохождения человеком анализов.

Источник: полиция Киева

Детали: Следственное управление столичной полиции и Управления стратегических расследований в Киеве разоблачили схему противоправной деятельности отдельных работников лаборатории, название которой не указывается. В течение нескольких месяцев сообщники за условленную сумму выдавали медицинский документ без фактической сдачи анализов.

Как рассказал заместитель начальника – начальник следственного управления Главного управления НПУ в Киеве Дмитрий Шумейко, правоохранители установили, что организовал преступную схему, искал клиентов и руководил действиями сообщников врач лаборатории:

Прямая речь Шумейко: "В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирование медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги – от 725 до 1800 гривен за сертификат.

Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги.

В день за этой услугой обращались от 3 до 5 человек".

Больше деталей: В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов.

Оттуда изъяли десятки бланков медицинских документов (полиция называет их Covid-сертификатами – ред.), деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события.