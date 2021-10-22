Росії не варто боятися членства України в НАТО, це не її справа – генсек

Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками міністерської зустрічі у Брюсселі.

"Частково через те, що НАТО – оборонний Альянс, частково тому, що Україна і 30 країн-союзників будуть вирішувати чи готова Україна приєднатися до Альянсу. Жодна інша країна не може втручатися у цей процес, тому що Україна суверенна і незалежна держава, яка має право обирати свій шлях", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що розширення НАТО протягом останніх десятиліть принесло мир і стабільність в Європі.

"І немає причин, чому Росія повинна боятися або намагатися завадити будь-яким суверенним країнам приєднуватися до Альянсу", - додав генсек.

Напередодні Столтенберг заявив, що НАТО вивчає можливості швидкого розгортання сил в Чорноморському регіоні, якщо для цього з'явиться потреба.

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.