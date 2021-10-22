Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

России не стоит бояться членства Украины в НАТО, это не ее дело - генсек

Пятница, 22 октября 2021, 15:40

России не стоит бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе.

"Частично из-за того, что НАТО - оборонительный альянс, отчасти потому, что Украина и 30 стран-союзников будут решать, готова ли Украина присоединиться к Альянсу. Ни одна другая страна не может вмешиваться в этот процесс, потому что Украина суверенное и независимое государство, которое имеет право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что расширение НАТО на протяжении последних десятилетий принесло мир и стабильность в Европе.

"И нет причин, почему Россия должна бояться или пытаться помешать любым суверенным странам присоединяться к Альянсу", - добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО изучает возможность быстрого развертывания войск в регионе Черного моря.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

Темы: НАТОРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Европе: Украина – в тройке лидеров по распространению и смертности

"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа

Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"

Убийство полицейского в Чернигове: двух патрульных подозревают в оставлении в опасности

дополненоНападение на дом Жовквы: подозреваемых арестовали с возможностью залога

Эрдоган доручил выслать из Турции послов 10 стран, включительно с США

Все новости...
НАТО
Министры обороны НАТО утвердили новый план обороны Альянса
Путин: Глава Пентагона в Киеве по сути открывает двери Украине в НАТО
НАТО примет новую стратегию защиты от потенциального нападения РФ с нескольких направлений
Последние новости
06:33
Covid в Европе: Украина – в тройке лидеров по распространению и смертности
05:45
Миссия ОБСЕ сообщила детали блокирования ее работы в Донецке
04:46
фотоВ Эстонии тысячи людей протестовали против вакцинации и ковид-сертификатов
03:47
ВИДЕОНаводнение в Испании: затопленые автомобили и дома
02:47
Румыния усиливает карантин и вводит комендантский час
01:48
Во время нападения на тюрьму в Нигерии боевики освободили более 500 заключенных
00:57
Набор в набсовет "Нефтегаза", "Укрексимбанк" распрадает плохие кредиты: итоги недели для ГП
00:33
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
23:49
В Украину идет похолодание, ночью до 9° мороза
23:35
Оккупанты требуют с незаконно заключенных деньги "за проживание" – Гармаш
Все новости...