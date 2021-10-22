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России не стоит бояться членства Украины в НАТО, это не ее дело - генсек

Пятница, 22 октября 2021, 15:40

России не стоит бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе.

"Частично из-за того, что НАТО - оборонительный альянс, отчасти потому, что Украина и 30 стран-союзников будут решать, готова ли Украина присоединиться к Альянсу. Ни одна другая страна не может вмешиваться в этот процесс, потому что Украина суверенное и независимое государство, которое имеет право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что расширение НАТО на протяжении последних десятилетий принесло мир и стабильность в Европе.

"И нет причин, почему Россия должна бояться или пытаться помешать любым суверенным странам присоединяться к Альянсу", - добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО изучает возможность быстрого развертывания войск в регионе Черного моря.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

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Темы: НАТОРосcияУкраина
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