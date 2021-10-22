У Росії негода відірвала шматок Кремля: відпав "зуб"

У Москві сильний вітер пошкодив один з зубців на стінах Кремля.

Джерело: російські видання "РИА Новости"

Деталі: Відзначається, що частина кремлівської стіни була на реставрації. Сильний порив вітру зірвав будівельні споруди і повалив один з зубців стіни.

Згодом стало відомо, що вітер пошкодив 3 зубці на стінах Кремля.

Крім того, негода у Москві повалила дерева в центральній частині міста, постраждали автомобілі.

Повідомляється про кілька постраждалих автомобілів. Зокрема, сміття від поривів вітру розбило вікно в тролейбусі.

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Вітер у місті перевертав навіси на контейнерних майданчиках для сміття і самі сміттєві контейнери.