У Росії негода відірвала шматок Кремля: відпав "зуб"
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:52
У Москві сильний вітер пошкодив один з зубців на стінах Кремля.
Джерело: російські видання "РИА Новости"
Деталі: Відзначається, що частина кремлівської стіни була на реставрації. Сильний порив вітру зірвав будівельні споруди і повалив один з зубців стіни.
Згодом стало відомо, що вітер пошкодив 3 зубці на стінах Кремля.
Крім того, негода у Москві повалила дерева в центральній частині міста, постраждали автомобілі.
Повідомляється про кілька постраждалих автомобілів. Зокрема, сміття від поривів вітру розбило вікно в тролейбусі.
Вітер у місті перевертав навіси на контейнерних майданчиках для сміття і самі сміттєві контейнери.
Українська правда