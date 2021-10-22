В России непогода оторвала кусок Кремля: отпал "зуб"
Пятница, 22 октября 2021, 15:52
В Москве сильный ветер повредил один из зубцов на стенах Кремля.
Источник: российские издания "РИА Новости"
Детали: Отмечается, что часть кремлевской стены была на реставрации. Сильный порыв ветра сорвал строительные сооружения и повалил один из зубцов стены.
Позже стало известно, что ветер повредил 3 зубца на стенах Кремля.
Кроме того, непогода в Москве повалила деревья в центральной части города, пострадали автомобили.
Сообщается о нескольких пострадавших автомобилях. В частности, мусор от порывов ветра разбил окно в троллейбусе.
Ветер в городе переворачивал навесы на контейнерных площадках для мусора и сами мусорные контейнеры.
Украинская правда