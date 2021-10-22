Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России непогода оторвала кусок Кремля: отпал "зуб"

Пятница, 22 октября 2021, 15:52
В России непогода оторвала кусок Кремля: отпал зуб
фото: AFP

В Москве сильный ветер повредил один из зубцов на стенах Кремля.

Источник: российские издания "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что часть кремлевской стены была на реставрации. Сильный порыв ветра сорвал строительные сооружения и повалил один из зубцов стены.

Позже стало известно, что ветер повредил 3 зубца на стенах Кремля.

Кроме того, непогода в Москве повалила деревья в центральной части города, пострадали автомобили.

Сообщается о нескольких пострадавших автомобилях. В частности, мусор от порывов ветра разбил окно в троллейбусе.

 
скриншот

Ветер в городе переворачивал навесы на контейнерных площадках для мусора и сами мусорные контейнеры.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: