В России непогода оторвала кусок Кремля: отпал "зуб"

В Москве сильный ветер повредил один из зубцов на стенах Кремля.

Источник: российские издания "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что часть кремлевской стены была на реставрации. Сильный порыв ветра сорвал строительные сооружения и повалил один из зубцов стены.

Позже стало известно, что ветер повредил 3 зубца на стенах Кремля.

Кроме того, непогода в Москве повалила деревья в центральной части города, пострадали автомобили.

Сообщается о нескольких пострадавших автомобилях. В частности, мусор от порывов ветра разбил окно в троллейбусе.

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Ветер в городе переворачивал навесы на контейнерных площадках для мусора и сами мусорные контейнеры.