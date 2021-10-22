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На Новий рік буде -15°, але без снігу – синоптики

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:50
На Новий рік буде -15°, але без снігу – синоптики
Фото Folk Ukraine

В Україні в період новорічних свят буде досить холодно, температура повітря в окремі дні може опуститися до -15 градусів, але снігу не очікується.

Джерело: завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова на пресконференції в Укрінформі

Пряма мова Мартазінової: "Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням".

Деталі: Вона додала, в кінці листопада – на початку грудня середньодобова і денна температура очікується на рівні 5°С. Потім будуть холодні дні в новорічний період – до -10-15°С, а потім температура трохи підніметься.

Наступне значне похолодання синоптики очікують в лютому.

Загалом, за словами Мартазінової, зима буде протяжна, температурний режим нестійкий.

Що ж стосується лютого, то він буде холодним, але теплішим, ніж лютий минулого року.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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