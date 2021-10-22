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На Новый год будет -15°, но без снега – синоптики

Пятница, 22 октября 2021, 15:50
На Новый год будет -15°, но без снега – синоптики
Фото Folk Ukraine

В Украине в период новогодних праздников будет достаточно холодно, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов, но снега не ожидается.

Источник: заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на пресс-конференции в Укринформе

Прямая речь Мартазиновой: "Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием".

Детали: Она добавила, в конце ноября – начале декабря среднесуточная и дневная температура ожидается на уровне 5°С. Затем будут холодные дни в новогодний период – до -10-15°С, а затем температура немного поднимется.

Следующее значительное похолодание синоптики ожидают в феврале.

В целом, по словам Мартазиновой, зима будет протяжная, температурный режим неустойчив.

Что же касается февраля, то он будет холодным, но теплее, чем февраль прошлого года.

Темы: погода
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