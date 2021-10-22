В Україні поки не виявили хворих з новим мутованим вірусом "Дельта"
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:55
В Україні поки не зафіксували випадків захворювання на нову мутацію штаму "Дельта", яку виявили у Великій Британії і яка вважається ще більш заразною.
Джерело: інтерв’ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна державному телеканалу "Дом"
Пряма мова Кузіна: "На початку жовтня в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повноцінно запущений в роботу повногеномний сепаратор, який дозволяє розшифровувати геном SARS-CoV-2 і дивитися, який саме штам у нас циркулює.
За підсумками проведеної роботи, станом на сьогодні, практично 100% зразків, які були протестовані на національному рівні, відносяться саме до штаму "дельта". Поки що без альтернативних або нових штамів".
Передісторія:
- У жовтні Британська влада заявила, що уважно стежить за новою мутацією штаму коронавірусу "Дельта", який викликає зростання кількості інфекцій.
- "Дельта" є домінуючим штамом у Британії, але останні офіційні дані показують, що 6% випадків Covid, які були генетично секвентовані, відносяться до нового типу AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс". Він містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні.