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В Україні поки не виявили хворих з новим мутованим вірусом "Дельта"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:55
В Україні поки не виявили хворих з новим мутованим вірусом Дельта
Фото: Ельдар Сарахман

В Україні поки не зафіксували випадків захворювання на нову мутацію штаму "Дельта", яку виявили у Великій Британії і яка вважається ще більш заразною.

Джерело: інтерв’ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна державному телеканалу "Дом"

Пряма мова Кузіна: "На початку жовтня в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повноцінно запущений в роботу повногеномний сепаратор, який дозволяє розшифровувати геном SARS-CoV-2 і дивитися, який саме штам у нас циркулює.

За підсумками проведеної роботи, станом на сьогодні, практично 100% зразків, які були протестовані на національному рівні, відносяться саме до штаму "дельта". Поки що без альтернативних або нових штамів".

Передісторія:

  • У жовтні Британська влада заявила, що уважно стежить за новою мутацією штаму коронавірусу "Дельта", який викликає зростання кількості інфекцій.
  • "Дельта" є домінуючим штамом у Британії, але останні офіційні дані показують, що 6% випадків Covid, які були генетично секвентовані, відносяться до нового типу AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс". Він містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні.

Теми: коронавірусУкраїна
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