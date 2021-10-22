Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні поки не виявили хворих з новим мутованим вірусом "Дельта"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:55
Фото: Ельдар Сарахман

В Україні поки не зафіксували випадків захворювання на нову мутацію штаму "Дельта", яку виявили у Великій Британії і яка вважається ще більш заразною.

Джерело: інтерв’ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна державному телеканалу "Дом"

Пряма мова Кузіна: "На початку жовтня в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повноцінно запущений в роботу повногеномний сепаратор, який дозволяє розшифровувати геном SARS-CoV-2 і дивитися, який саме штам у нас циркулює.

За підсумками проведеної роботи, станом на сьогодні, практично 100% зразків, які були протестовані на національному рівні, відносяться саме до штаму "дельта". Поки що без альтернативних або нових штамів".

Передісторія:

  • У жовтні Британська влада заявила, що уважно стежить за новою мутацією штаму коронавірусу "Дельта", який викликає зростання кількості інфекцій.
  • "Дельта" є домінуючим штамом у Британії, але останні офіційні дані показують, що 6% випадків Covid, які були генетично секвентовані, відносяться до нового типу AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс". Він містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні.

Теми: коронавірусУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Усі новини...
коронавірус
Україна залишається у "зеленому" списку ЄС для подорожей
Ознак "червоної" зони досягла ще й Миколаївщина
Можлива дистанційка і обмеження у транспорті – Київ визначив, як житиме в "червоній" зоні
Останні новини
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
22:37
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
21:52
На Буковині посилюють карантин: у транспорт – із сертифікатом або тестом
Усі новини...