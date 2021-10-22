В Україні поки не виявили хворих з новим мутованим вірусом "Дельта"

В Україні поки не зафіксували випадків захворювання на нову мутацію штаму "Дельта", яку виявили у Великій Британії і яка вважається ще більш заразною.

Джерело: інтерв’ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна державному телеканалу "Дом"

Пряма мова Кузіна: "На початку жовтня в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повноцінно запущений в роботу повногеномний сепаратор, який дозволяє розшифровувати геном SARS-CoV-2 і дивитися, який саме штам у нас циркулює.

За підсумками проведеної роботи, станом на сьогодні, практично 100% зразків, які були протестовані на національному рівні, відносяться саме до штаму "дельта". Поки що без альтернативних або нових штамів".

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