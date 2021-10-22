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В Украине пока не обнаружили больных с новым мутированным вирусом "Дельта"

Пятница, 22 октября 2021, 15:55
Фото: Эльдар Сарахман

В Украине пока не зафиксировали случаев заболевания новой мутацией штамма "Дельта", которую обнаружили в Великобритании и которая считается еще более заразной.

Источник: интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина государственному телеканалу "Дом"

Прямая речь Кузина: "В начале октября в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины полноценно запущен в работу полногеномный сепаратор, который позволяет расшифровывать геном SARS-CoV-2 и смотреть, какой именно штамм у нас циркулирует.

По итогам проведенной работы, по состоянию на сегодня, практически 100% образцов, которые были протестированы на национальном уровне, относятся именно к штамму "Дельта". Пока без альтернативных или новых штаммов".

Предыстория:

  • В октябре Британские власти заявили, что внимательно следит за новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", который вызывает рост числа инфекций.
  • "Дельта" является доминирующим штаммом в Британии, но последние официальные данные показывают, что 6% случаев Covid, которые были генетически секвентовани, относятся к новому типу AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс". Он содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании.

Темы: коронавирусУкраина
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