В Украине пока не обнаружили больных с новым мутированным вирусом "Дельта"

В Украине пока не зафиксировали случаев заболевания новой мутацией штамма "Дельта", которую обнаружили в Великобритании и которая считается еще более заразной.

Источник: интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина государственному телеканалу "Дом"

Прямая речь Кузина: "В начале октября в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины полноценно запущен в работу полногеномный сепаратор, который позволяет расшифровывать геном SARS-CoV-2 и смотреть, какой именно штамм у нас циркулирует.

По итогам проведенной работы, по состоянию на сегодня, практически 100% образцов, которые были протестированы на национальном уровне, относятся именно к штамму "Дельта". Пока без альтернативных или новых штаммов".

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