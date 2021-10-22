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Парламент Молдови ввів надзвичайний стан на 30 днів через газову кризу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 16:32

У Молдові оголошено надзвичайний стан у сфері енергетики через дефіцит газу.

Таке рішення на засіданні у п’ятницю затвердив парламент, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Депутати 55 голосами схвалили запропонований урядом проєкт постанови про оголошення надзвичайного стану терміном на 30 днів.

Прем'єр-міністр Наталя гаврилиця заявила з трибуни парламенту, що на ринку природного газу в Молдові зареєстрований дефіцит у близько 16 млн кубічних метрів, потреба в газі на жовтень покрита лише на 67%.

"Як ви знаєте, вчора в Москві пройшов новий раунд переговорів щодо постачання природного газу. Ситуація змінилася, але на цей момент у нас немає остаточної нової домовленості і впевненості в тому, що вона буде досягнута врешті-решт", - сказала Гаврилиця.

Депутати від опозиції заявили, що необхідності оголошувати надзвичайний стан немає.

Режим надзвичайного стану дозволить обійти певні процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Введення режиму надзвичайного стану дозволить виділити зараз з бюджету необхідну суму грошей підприємству Energocom, і не чекати місяць, як передбачає закон.

Energocom проведе тендер і закупить обсяги природного газу для подачі в національну мережу, щоб повернути тиск в системі до нормального рівня, що дозволить забезпечити країну газом.

При цьому уряд Молдови має намір продовжити переговори з "Газпромом".

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовагаз
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