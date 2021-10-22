Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на 30 дней из-за газового кризиса

В Молдове объявлено чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за дефицита газа.

Такое решение на заседании в пятницу утвердил парламент, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутаты 55 голосами одобрили предложенный правительством проект постановления об объявлении чрезвычайного положения сроком на 30 дней.

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила с трибуны парламента, что на рынке природного газа в Молдове зарегистрирован дефицит около 16 млн кубических метров, потребность в газе на октябрь покрыта только на 67%.

"Как вы знаете, вчера в Москве прошел новый раунд переговоров по поставкам природного газа. Ситуация изменилась, но на данный момент у нас нет окончательной новой договоренности и уверенности в том, что она будет достигнута в конце концов", - сказала Гаврилица.

Депутаты от оппозиции заявили, что необходимости объявлять чрезвычайное положение нет.

Режим чрезвычайного положения позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Введение режима чрезвычайного положения позволит выделить сейчас из бюджета необходимую сумму денег предприятию Energocom, и не ждать месяц, как предусмотрено законом.

Energocom проведет тендер и закупит объемы природного газа для подачи в национальную сеть, чтобы вернуть давление в системе до нормального уровня, что позволит обеспечить страну газом.

При этом правительство Молдовы намерено продолжить переговоры с "Газпромом".