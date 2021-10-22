Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща засудила російський перепис населення в Криму

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 16:54
фото - з Twitter МЗС Польщі

Польща наполягає на тому, що рішення Росії провести перепис населення на території окупованого нею українського Криму є гідним засудження.

Про це заявило МЗС Польщі у п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Польща стверджує, що окупація Криму незаконна. Рішення Росії про проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження", - йдеться у заяві польського МЗС у Twitter.

Росія проводить перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада, він відбувається й на території окупованого нею Криму.

Проведення російського перепису населення в Криму та Севастополі раніше засудили у Великій Британії, ЄС, США, Міністерстві закордонних справ України та низці інших країн.

Євросоюз заявив, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Теми: ПольщаКримокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Усі новини...
Польща
Українець загинув через буревії в Польщі
Польська PGNiG попередила Німеччину про загрози запуску "Північного потоку-2"
Польща зробить доступною третю дозу вакцини для всіх дорослих
Останні новини
05:45
Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку
04:46
фотоВ Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
Усі новини...