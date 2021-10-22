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Польша осудила российскую перепись населения в Крыму

Пятница, 22 октября 2021, 16:54
Польша осудила российскую перепись населения в Крыму
фото - из Twitter МИД Польши

Польша настаивает на том, что решение России провести перепись населения на территории оккупированного ею украинского Крыма является достойным осуждения.

Об этом заявил МИД Польши в пятницу, 22 октября, сообщает "Европейская правда".

"Польша утверждает, что оккупация Крыма незаконна. Решение России о проведении переписи населения на временно оккупированных территориях Украины достойно осуждения", - говорится в заявлении польского МИД в Twitter.

Россия проводит перепись населения с 15 октября по 14 ноября, она проводиться также на территории оккупированного ею Крыму.

Проведение российской переписи населения в Крыму и Севастополе ранее осудили в Великобритании, ЕС, США, Министерстве иностранных дел Украины и ряде других стран.

Евросоюз заявил, что эти действия России являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Темы: ПольшаКрымоккупация
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