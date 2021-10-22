Силовики викрили тіньову схему переказів грошей до окупованого Криму

Правоохоронці звітують про викриття тіньової схеми грошових переказів до тимчасово окупованого Криму.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: Служба безпеки України каже, що викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його "офіс" знаходився в Києві, а головна спеціалізація – "тіньове" переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир"), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести "віртуальні" кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

У ході обшуку, проведеного у "Київському офісі" зловмисників, правоохоронці вилучили: понад 750 тис. доларів США; майже 650 тис. євро; значні кошти у вітчизняній валюті.

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Вказано, що Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Ані про кількість фігурантів, ані про оголошення підозр силовики не повідомляють.

Дослівно ОГП: "Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми".