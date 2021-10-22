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Силовики разоблачили теневую схему перевода денег в оккупированный Крым

Пятница, 22 октября 2021, 17:49
Силовики разоблачили теневую схему перевода денег в оккупированный Крым
фото СБУ

Правоохранители отчитываются о разоблачении теневой схемы денежных переводов во временно оккупированный Крым.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Служба безопасности Украины говорит, что разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его "офис" находился в Киеве, а главная специализация - "теневой" перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США, говорят правоохранители.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир"), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Злоумышленники обошли украинское законодательство и чтобы вывести "виртуальные" средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в "киевском офисе" злоумышленников, правоохранители изъяли: более 750 тыс. долларов США; почти 650 тыс. евро; значительные средства в отечественной валюте.

 
фото сбу

Указано, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства.

Ни о количестве фигурантов, ни об объявлении подозрений силовики не сообщают.

Дословно ОГП: "Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме".

Украинская правда

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Темы: СБУОфис генпрокурораКрымоккупация
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