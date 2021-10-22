Сплять по черзі, зі стелі тече вода: омбудсмен про умови кримських татар у СІЗО РФ

Омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на адвокатів розповіла про нелюдські умови тримання десятьох незаконно засуджених до тривалих термінів ув’язнення кримських татар.

Джерело: Денісова у Telegram

Дослівно: "Наші співгромадяни скаржаться на нелюдські умови тримання: харчування непридатне для вживання. Подача води обмежена, її на всіх не вистачає. Ув’язнених позбавляють засобів особистої гігієни та чинять психологічний тиск.

Камери слідчого ізолятора переповнені, чоловікам доводиться спати по черзі, оскільки на 8 осіб лише 5 ліжок. Зі стелі тече вода, через сирість у приміщеннях слідчого ізолятора українські політв’язні постійно хворіють. Зокрема, Руслана Месутова турбує сильний кашель. Вже кілька днів він не може домогтися огляду лікарем та встановлення діагнозу".

Деталі: Йдеться про громадян України та політв’язнів Айдера Джаппарова, Руслана Месутова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Ленура Халілова, Ельдара Кантимірова, Руслана Нагаєва, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекіряєва та Сулеймана Асанова, яких утримують в СІЗО-3 Новочеркаська Ростовської області РФ. Там вони очікують на розгляд апеляційної скарги на незаконні вироки.

Денісова вимагає від своєї російської колеги Тетяни Москалькової та ФСВП РФ терміново забезпечити в’язням права людини.

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