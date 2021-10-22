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Спят по очереди, с потолка течет вода: омбудсмен об условиях крымских татар в СИЗО РФ

Пятница, 22 октября 2021, 18:35
ФОТО: FB татьяна ПЕЧОНЧИК

Омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на адвокатов рассказала о нечеловеческих условиях содержания десяти незаконно осужденных к длительным срокам заключения крымских татар.

Источник: Денисова в Telegram

Дословно: "Наши сограждане жалуются на нечеловеческие условия содержания: питание непригодно для употребления. Подача воды ограничена, ее на всех не хватает. Заключенных лишают средств личной гигиены и оказывают психологическое давление.

Камеры следственного изолятора переполнены, мужчинам приходится спать по очереди, поскольку на 8 человек только 5 коек. С потолка течет вода, из-за сырости в помещениях следственного изолятора украинские политзаключенные постоянно болеют. В частности, Руслана Месутова беспокоит сильный кашель. Уже несколько дней он не может добиться осмотра врачом и установления диагноза".

Детали: Речь идет о гражданах Украины и политзаключенных Айдере Джаппарове, Руслане Месутове, Сервере Мустафаеве, Сейране Салиеве, Ленуре Халилове, Эльдаре Кантимирове, Руслане Нагаеве, Тимуре Ибрагимове, Сервере Зекиряеве и Сулеймане Асанове, содержащихся в СИЗО-3 Новочеркасска Ростовской области РФ. Там они ожидают рассмотрение апелляционной жалобы на незаконные приговоры.

Денисова требует от своей российской коллеги Татьяны Москальковой и ФСИН РФ срочно обеспечить заключенным права человека.

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Украинская правда
Темы: крымские татарыКрымоккупацияРосcияполитзаключенные
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