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Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 19:59
фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі, закликавши Європейський Союз скоординувати свою відповідь з Україною.

Про це йдеться у письмовому коментарі президента агентсву AFP, слова Зеленського цитують європейські ЗМІ, пише "Європейська правда".

"Це справжня газова агресія проти Євросоюзу", - сказав Зеленський, заявивши, що існує "безпрецедентна необхідність у спільних зусиллях".

 "Я сподіваюся, що країни ЄС усвідомлюють безпрецедентну необхідність спільних зусиль, що повага європейських цінностей і правил - єдиний спосіб зберегти європейську енергетичну незалежність. І тут Україні є що запропонувати ", - зазначив він.

За словами Зеленського, Росія, відмовляючись збільшувати свої поставки, підтримує дефіцит і зростання цін на газ, щоб домогтися введення в експлуатацію нового газопроводу "Північний потік-2", що з'єднує Німеччину з Росією.

"Росія хоче змусити Європу запустити "Північний потік - 2"  без дотримання європейських правил", - заявив Зеленський, пропонуючи негайно збільшити поставки газу через українську ГТС.

"Потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не тільки для нормалізації ситуації, а й для захисту Європи від тарифного шоку в найближчі роки", - зазначив глава держави.

Він також запропонував "дуже вигідні умови зберігання" в українській підземній інфраструктурі, а також "знижку" на транзит.

В цілому, за його словами, до кінця року Україна може гарантувати транзит 19 мільярдів кубометрів.

"Пропозиція України абсолютно прозора і дуже ефективна... якщо Росія буде поставляти більше газу, Україна буде гарантувати його транзит до Європи", - сказав Зеленський.

За його словами, "Газпром" в цей час поставляє по українській мережі 85 млн кубометрів газу на добу, тоді як два роки тому - 300 млн кубометрів.

Президент РФ Владімір Путін 21 жовтня заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його слова шантажем.

Теми: ЗеленськийРосіяЄС


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