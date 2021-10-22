Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский заявил о "газовой агрессии" России, просит ЕС действовать вместе с Украиной

Пятница, 22 октября 2021, 19:59
Зеленский заявил о газовой агрессии России, просит ЕС действовать вместе с Украиной
фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвав Европейский Союз скоординировать свой ответ с Украиной.

Об этом говорится в письменном комментарии президента агентсву AFP, слова Зеленского цитируют европейские СМИ, пишет "Европейская правда".

"Это настоящая газовая агрессия против Евросоюза", - сказал Зеленский, заявив, что существует "беспрецедентная необходимость в совместных усилиях".

"Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий, что уважение европейских ценностей и правил - единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить", - отметил он.

По словам Зеленского, Россия, отказываясь увеличивать свои поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться введения в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток-2", соединяющего Германию с Россией.

"Россия хочет заставить Европу запустить "Северный поток - 2" без соблюдения европейских правил", - заявил Зеленский, предлагая немедленно увеличить поставки газа через украинскую ГТС.

"Мощности по прокачке газа через Украину достаточны не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы", - отметил глава государства.

Он также предложил "очень выгодные условия хранения" в украинской подземной инфраструктуре, а также "скидку" на транзит.

В целом, по его словам, до конца года Украина может гарантировать транзит 19 млрд кубометров.

"Предложение Украины абсолютно прозрачное и очень эффективное ... если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу", - сказал Зеленский.

По его словам, "Газпром" в настоящее время поставляет по украинской сети 85 млн кубометров газа в сутки, тогда как два года назад - 300 млн кубометров.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его слова шантажом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Зеленский
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: