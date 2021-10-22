Третя партія військової допомоги від США прибула в Україну

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Йдеться про допомогу, яку Сполучені Штати пообіцяли Україні за день до візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Третя партія допомоги на $60 млн доларів від США вже в Україні.

Ця допомога містить боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

🛬До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. pic.twitter.com/4dgriozXTX — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2021

Нагадаємо: У серпні Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.