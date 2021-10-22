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Третя партія військової допомоги від США прибула в Україну

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 21:56

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Йдеться про допомогу, яку Сполучені Штати пообіцяли Україні за день до візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Третя партія допомоги на $60 млн доларів від США вже в Україні.

Ця допомога містить боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Нагадаємо: У серпні Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

Українська правда
Теми: СШАЗбройні сили


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