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Третья партия военной помощи от США прибыла в Украину

Пятница, 22 октября 2021, 21:56
Третья партия военной помощи от США прибыла в Украину

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Речь идет о помощи, которую Соединенные Штаты пообещали Украине за день до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине.

Эта помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Напомним: В августе Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Украинская правда

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Темы: СШАВооруженные силы
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