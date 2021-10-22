Третья партия военной помощи от США прибыла в Украину

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Речь идет о помощи, которую Соединенные Штаты пообещали Украине за день до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине.

Эта помощь включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

🛬До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. pic.twitter.com/4dgriozXTX — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2021

Напомним: В августе Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.